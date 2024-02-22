الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. أكسيوس: حماس وافقت على تعديلات طفيفة فى صفقة تبادل الأسرى

حماس
حماس

نقل موقع "أكسيوس" الإخباري، أمس الأربعاء، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن حركة "حماس"، قدمت لمصر ردًا شفهيًا على موقف إسرائيل، بشأن صفقة تبادل الأسرى، وإنها وافقت على تعديلات "طفيفة".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن رد "حماس" الجديد المقدم لمصر، لا يشير إلى حدوث "انفراجة" في مفاوضات التوصل لاتفاق بشأن صفقة التبادل.

كما نقل الموقع عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن بعض أعضاء فريق التفاوض لن يذهبوا إلى اجتماع باريس المقرر غدا الجمعة، إذا أمرهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بالاستماع فقط".

كما أشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن نتنياهو لم يقرر بعد إرسال وفد إسرائيلي إلى باريس، لحضور اجتماع آخر، الجمعة المقبل، حول الصفقة المحتملة.

الأكثر قراءة

عاجل.. أكسيوس: حماس وافقت على تعديلات طفيفة فى صفقة تبادل الأسرى

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

رسوب أكثر من نصف طلاب الدفعة الأولى بـ"طب جنوب الوادى"

عاجل.. 19 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على مُخيم "النصيرات" وحى "الزيتون" بقطاع غزة

"الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية