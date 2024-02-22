الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز

عالم

وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره الأمريكى التطورات في غزة

الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان وأنتوني بلينكن

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الأربعاء، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، في البرازيل.

وقالت وزارة الخارجية السعودية: "جرى خلال اللقاء مناقشة التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها".

وخلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، أكد بن فرحان أن الكارثة في غزة تشكل "تهديدات ملحة للسلام والازدهار الإقليميين، وكذلك الاستقرار الاقتصادي العالمي".

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