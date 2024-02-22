الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مؤشران رئيسيان فى "وول ستريت" يحققان مكاسب طفيفة‎

وول ستريت
وول ستريت

حقق المؤشران "ستاندرد آند بورز 500" و"داو جونز الصناعي" القليل من المكاسب عند الإغلاق، الأربعاء، في حين أغلق المؤشر "ناسداك" منخفضًا للجلسة الثالثة على التوالي.

جاء ذلك فيما يترقب المستثمرون صدور نتائج شركة "إنفيديا" لتصميم الرقائق التي يمكن أن تحدد اتجاه الزخم على المدى القريب للأسهم، بحسب "رويترز".

وصعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 0.13% منهيا الجلسة عند 4981.80 نقطة، في حين تراجع المؤشر "ناسداك" 0.32% إلى 15580.87 نقطة. وأيضًا، ارتفع المؤشر "داو جونز الصناعي" 0.13% إلى 38612.24 نقطة.

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