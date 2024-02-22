مسئول عسكرى بريطانى: تدريب الجيش الكويتى هو من ركائز التعاون المشترك بين البلدين

أكد مستشار الدفاع الأول للشرق الأوسط البريطاني الفريق أول طيار مارتن سامبسون، أن التدريب المتبادل لأعضاء الجيش والفرق الأمنية مع دولة الكويت هو من ركائز التعاون المشترك بين البلدين، وإنه لا يوجد استثمار أفضل من الاستثمار في "شبابنا وأجيالنا القادمة".

وقال سامبسون - في تصريح مساء أمس الأربعاء، خلال احتفالية أقامتها سفارة المملكة المتحدة لدى الكويت احتفالا بمرور اكثر من 125 عامًا على إقامة العلاقات الرسمية بين البلدين - إن من ثمار هذا الاستثمار أن نحو 100 من الجيش الكويتي سيتلقون تدريبات في شتى المجالات العسكرية في ارجاء المملكة المتحدة هذا العام اضافة الى 100 آخرين سيشاركون في دورات مدنية هناك.

وأضاف أن الفرق البريطانية - التي ستزور الكويت خلال العام الجاري - ستركز على التدريب والتشارك المتبادل في الخبرات بشتى مجالات القتال والدفاع أرضا وبرا وبحرا والأمن الرقمي.

وأشار إلى أنه "بفضل الطاقة والإمكانيات والذكاء والحماسة لدى جيلكم القادم (اعضاء القوات العسكرية الكويتية)؛ ستستمر العلاقة التاريخية والمثمرة التي تجمع بين بلدينا معتبرا انها مثال رائع لما تستطيع الشراكات الحقيقية ان تحققه".

من جانبه، أكد رئيس هيئة التعليم العسكري بالجيش الكويتي اللواء الركن فهد الطريجي، عمق وخصوبة العلاقات التي تجمع الكويت والمملكة المتحدة، لاسيما في مجال التعليم والتدريب الأمني والعسكري.

وقال إن الجيش الكويتي يحرص على تأهيل منتسبيه في أرقى الكليات الأكاديميات العسكرية حول العالم وبالتحديد الكليات البريطانية، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى لبريطانيا كانت في عام 1952، وتخرج منها رئيس الأركان الشيخ مبارك عبدالله الجابر الصباح.

من جانبها، قالت سفيرة بريطانيا بالكويت بليندا لويس، إن السفارة قررت الاحتفاء بـ70 متخرجا سابقا من الكليات البريطانية المختلفة؛ لإعادة ذكرياتهم لما حققوه أثناء تحصيلهم الأكاديمي والعسكري وإتاحة الفرصة لتناول تجاربهم المختلفة، فيما بينهم والحضور الذي شمل العديد من المسؤولين العسكريين رفيعي المستوى من الجانبين.