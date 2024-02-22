الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مسئول عسكرى بريطانى: تدريب الجيش الكويتى هو من ركائز التعاون المشترك بين البلدين

الجيش الكويتي
الجيش الكويتي

أكد مستشار الدفاع الأول للشرق الأوسط البريطاني الفريق أول طيار مارتن سامبسون، أن التدريب المتبادل لأعضاء الجيش والفرق الأمنية مع دولة الكويت هو من ركائز التعاون المشترك بين البلدين، وإنه لا يوجد استثمار أفضل من الاستثمار في "شبابنا وأجيالنا القادمة".

وقال سامبسون - في تصريح مساء أمس الأربعاء، خلال احتفالية أقامتها سفارة المملكة المتحدة لدى الكويت احتفالا بمرور اكثر من 125 عامًا على إقامة العلاقات الرسمية بين البلدين - إن من ثمار هذا الاستثمار أن نحو 100 من الجيش الكويتي سيتلقون تدريبات في شتى المجالات العسكرية في ارجاء المملكة المتحدة هذا العام اضافة الى 100 آخرين سيشاركون في دورات مدنية هناك.

وأضاف أن الفرق البريطانية - التي ستزور الكويت خلال العام الجاري - ستركز على التدريب والتشارك المتبادل في الخبرات بشتى مجالات القتال والدفاع أرضا وبرا وبحرا والأمن الرقمي.

وأشار إلى أنه "بفضل الطاقة والإمكانيات والذكاء والحماسة لدى جيلكم القادم (اعضاء القوات العسكرية الكويتية)؛ ستستمر العلاقة التاريخية والمثمرة التي تجمع بين بلدينا معتبرا انها مثال رائع لما تستطيع الشراكات الحقيقية ان تحققه".

من جانبه، أكد رئيس هيئة التعليم العسكري بالجيش الكويتي اللواء الركن فهد الطريجي، عمق وخصوبة العلاقات التي تجمع الكويت والمملكة المتحدة، لاسيما في مجال التعليم والتدريب الأمني والعسكري.

وقال إن الجيش الكويتي يحرص على تأهيل منتسبيه في أرقى الكليات الأكاديميات العسكرية حول العالم وبالتحديد الكليات البريطانية، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى لبريطانيا كانت في عام 1952، وتخرج منها رئيس الأركان الشيخ مبارك عبدالله الجابر الصباح.

من جانبها، قالت سفيرة بريطانيا بالكويت بليندا لويس، إن السفارة قررت الاحتفاء بـ70 متخرجا سابقا من الكليات البريطانية المختلفة؛ لإعادة ذكرياتهم لما حققوه أثناء تحصيلهم الأكاديمي والعسكري وإتاحة الفرصة لتناول تجاربهم المختلفة، فيما بينهم والحضور الذي شمل العديد من المسؤولين العسكريين رفيعي المستوى من الجانبين.

الأكثر قراءة

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

عاجل.. أكسيوس: حماس وافقت على تعديلات طفيفة فى صفقة تبادل الأسرى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

أسعار الدواجن اليوم الخميس 22 فبراير 2024

رسوب أكثر من نصف طلاب الدفعة الأولى بـ"طب جنوب الوادى"

وزيرا خارجية روسيا والبرازيل يناقشان جدول أعمال مجموعتى "بريكس" و"العشرين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية