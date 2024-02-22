الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وزيرا خارجية روسيا والبرازيل يناقشان جدول أعمال مجموعتى "بريكس" و"العشرين"

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن وزير الخارجية، سيرجي لافروف، ونظيره البرازيلى ماورو فييرا، ناقشا جدول الاجتماعات المتوقعة على مختلف المستويات خلال رئاسة الدولتين لمجموعة "البريكس" ومجموعة العشرين هذا العام.

 

وأفادت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية الأربعاء بأنه "تم إجراء تبادل مهم لوجهات النظر حول مختلف القضايا الملحة على جداول الأعمال الثنائية والدولية، وتمت مراجعة الجدول الزمني للاجتماعات على مختلف المستويات، في ضوء تداخل رئاستي البلدين في البريكس ومجموعة العشرين هذا العام".

 

وجاء ذلك عقب اجتماع بين الوزراء على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين. 

 

وذكر البيان أن الوزراء أكدوا مجددا تصميمهم على "مواصلة تعزيز نظام العلاقات الروسية البرازيلية برمته".

 

 وقالت الوزارة إنه "جرى النقاش حول عدد من الجوانب العملية للمشاركة في مجموعة العشرين".

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