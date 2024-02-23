الجمعة 23 فبراير 2024
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عالم

باحث سياسى سودانى لـ"الدستور": الأوضاع فى السودان ملتهبة

السودان
السودان

قال الباحث السياسي والصحفي السوداني محمد الياس، إن الأوضاع العامة في السودان خطيرة وتمضي بشكل خطير، في ظل استمرار الحرب والاشتباكات والقتال المستمر بين الجيش السوداني ومليشا الدعم السريع، خاصة في أم درمان ومناطق من ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة وغرب كردفان، فقد أن الوضع الميداني متغيرًا كثيرًا. 

تطورات الحرب في السودان 

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وأضاف "الياس" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"،  أن تطورات الحرب في السودان تشهد قتالًا عنيفًا بسبب الأسلحة الفتاكة التي يستخدمها ميليشا الدعم السريع ولايوجد بوادر اتفاق سلام في المرحلة المقبلة، كما أن الحديث على الجلوس في طاولة مفاوضات  ومن المحتمل أن تنطلق في مارس القادم، كما أن عدد حالات النزوح في السودان عالية وعددهم تجاوز الـ15 مليون للدول المجاورة. 

وتابع أن الحرب أفرزت أوضاع إنسانية خطيرة وأوضاع مأساوية خطيرة للنازحيين واللاجئين، حيث يعيشون أوضاع إنسانية معقدة وعدد من المرضى توفوا جراء عدم وجود العلاج، حيث أن الأوضاع الإنسانية والصحية والعلاجية خطيرة جدًا .  

في سياق متصل، أوضح مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان، إيدي رو، للصحفيين، اليوم الخميس، إنه يوجد حاليًا أقل من 5% من السودانيين يستطيعون تأمين وجبة كاملة في اليوم، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية واردة في تقرير صادر لها اليوم الخميس. 

وقالت وسائل إعلام سودانية، في تقرير صادر اليوم، إن الحرب السودانية المستعرة منذ عشرة أشهر، وراح ضحيتها آلاف المدنيين، بينما نزح ثمانية ملايين نصفهم من الأطفال، دفعت البلاد إلى حالة من انعدام الأمن الغذائي، وإن البلاد أصبحت على حافة الانهيار، إذ يعاني معظم السكان من الجوع، فما يزيد على 25 مليون سوداني باتوا يحتاجون للمساعدة، و18 مليونًا منهم يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفقًا للأمم المتحدة.

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