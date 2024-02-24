السودان يؤكد حق الشعب الفلسطينى فى بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

أكد السودان موقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في مرافعة قدمها القائم بأعمال سفارة السودان في لاهاي مروان أحمد محمد خير، حول طلب الرأي الاستشاري الذي تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ بما يشمل الأوضاع بالقدس الشرقية.

ودعت السودان - بحسب بيان لوزارة خارجيتها اليوم السبت - محكمة العدل الدولية إلى استخدام سلطاتها في قبول الطلب وتقديم الرأي الاستشاري إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستشهدت دولة السودان بعدد من السوابق القضائية التي سبق وأن نظرت المحكمة فيها وأبرزها قضية نامبيا 1971.