الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"جيش تحرير السودان" يؤكد للبرهان دعم القوات المسلحة في مواجهة الدعم السريع

البرهان خلال اللقاء
البرهان خلال اللقاء اليوم

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه اليوم الأحد، وفد حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي برئاسة القائد صلاح الدين آدم تور رصاص رئيس الحركة. 

وأوضح رئيس الحركة صلاح رصاص في تصريح صحفي أن اللقاء تناول تطورات معركة الكرامة والانتصارات المتتالية التي ظلت تحققها القوات المسلحة السودانية على قوات الدعم السريع المتمردة. 

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الحرب المنسية.. صراع السودان يهدد بعواقب جيوسياسية وعمليات تطهير عرقى

وأكد رصاص موقف الحركة الثابت والداعم والمساند للقوات المسلحة، مشيرًا إلى حرص قواته على المشاركة في الصفوف الأمامية لمعركة الكرامة حفاظا علي سيادة السودان ونصرة لشعبه الكريم.

الحرب المنسية.. صراع السودان يهدد بعواقب جيوسياسية وعمليات تطهير عرقى

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الحرب في السودان باتت تعرف باسم "الحرب المنسية"، فقد تراجع السودان عن جدول الأعمال الدولي بشكل كامل، رغم استمرار الحرب الأهلية في هذا البلد منذ أبريل الماضي.

وقالت "فاينانشيال تايمز" في افتتحايتها، اليوم، إن هذه الحرب التي تجري الآن بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع أطلقت العنان لعودة التطهير العرقي، الأمر الذي يخلف عواقب جيوسياسية وإنسانية، ومع هذا لم يستوعبها العالم بعد.

وحذرت "فاينانشيال تايمز" من أن الصراع في السودان سيؤدي إلى جلب الفوضى في منطقة الساحل الإفريقي، وكذلك ساحل السودان على البحر الأحمر، الذي يبلغ طوله 650 كيلومترا، ما يهدد منطقة الشرق الأوسط وكذلك إفريقيا.

وأكدت الصحيفة أن الصراع في السودان جذب إليه أطرافا خارجية دعم كل منها أطرافا مختلفة ما فاقم من الأزمة في هذا البلد، ورغم أن هذه التدخلات مجرد عرض جانبي لهذه الحرب، إلا أن التقارير التي تفيد بأن وحدة صغيرة من القوات الأوكرانية تقاتل مرتزقة روسيين داخل السودان تؤكد إلى أي مدى أصبح السودان نقطة جذب للفوضى العالمية.

البرهان المجلس الانتقالي جيش تحرير السودان معركة الكرامة القوات المسلحة السودانية

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