البرهان: "القوات السودانية تتقدم بجميع المحاور.. والمعركة ستنتهى قريبًا"

أعلن رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، عن تقدم القوات المسلحة السودانية على جميع المحاور، مؤكداً أن القوات ستلتقي قريبًا، في كل شبر من أرض هذا الوطن.

وأوضح من «كسلا» أن معركة الكرامة ستنتهي بدحر التمرد وهزيمته نهائياً.

ونشرت القوات المسلحة السودانية، بيانًا عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: “وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة القريق أول ركن عبدالفتاح البرهان لولاية كسلا ضمن جولاته الولائية للفرق والوحدات، حيث تدافع مواطنو كسلا لاستقباله في شوارع المدينة”.