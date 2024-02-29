بايدن: استهداف إسرائيل الفلسطينيين اليوم سيعقد المفاوضات بشأن المحتجزين

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن استهداف إسرائيل الفلسطينيين في أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات سيعقد المفاوضات بشأن المحتجزين، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الجهود المصرية لنصرة غزة

كان قد أشاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سابقًا، بالجهود المشتركة مع مصر للدفع تجاه التهدئة في غزة، التي تعد أولوية في الوقت الحالي لاستعادة الاستقرار في الإقليم، معربًا عن التقدير بوجه خاص للجهود المصرية المكثفة، سواء على المسار السياسي الهادف للتهدئة أو من خلال دورها القيادي المحوري في عملية إدخال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة عبر منفذ رفح.