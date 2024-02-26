الإثنين 26 فبراير 2024
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عالم

محلل فلسطيني لـ"الدستور": استقالة "اشتية" خطوة لتشكيل حكومة جديدة وإنهاء حرب غزة

عبد المهدي مطاوع
عبد المهدي مطاوع

أكد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن استقالة الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، تأتي في إطار الترتيبات لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة موحدة تدير قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية معا والقيام بإعادة إعمار قطاع غزة وتقديم الإغاثة لسكان القطاع.

وأوضح “مطاوع” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحكومة الجديدة جزء من الاتفاق الذي توصلت إليه الدول العربية مع مصر والاردن والسعودية والإمارات وقطر بالإضافة إلى الولايات المتحدة بهدف خلق مسار سياسي لليوم التالي ما بعد حرب غزة، يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.

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المرشحون لخلافة "أشتية".. وأهم الملفات على طاولة الحكومة الفلسطينية الجديدة

مطاوع: الحكومة الفلسطينية تتطلب دعم كافة الفصائل

وشدد “مطاوع” أن تشكيل الحكومة الجديدة ينزع أيضا الذرائع التي من الممكن ان تتخذها حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتينياهو لاستمرار احتلال غزة ومواجهة إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن حكومة “أشتية” ستستمر في القيام بالأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة ويجب ان تحظى بدعم كافة الفصائل الفلسطينية وعلى رأسهم حركة حماس.

وقال السياسي الفلسطيني، إن السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس وعلى مدار سنوات، لم تتوقف عن دعواتها  لحركة حماس للانضواء تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية "فتح"، من أجل توحيد البيت الفلسطيني حتى لا يتلاعب نتنياهو بكل الطرق لمنع اقامة الدولة الفلسطينية، كذلك حماس وصلت إلى قناعة على أهمية هذا المسار لانقاذ ما يمكن انقاذه وأيضا الحفاظ على نفسها وبقائها.

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أشتية: قرار استقالة الحكومة جاء فى ظل إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل بغزة والضفة


وأكد “مطاوع” أن الحكومة الجديدة ستلقى دعما دوليا لتنفيذ مشروعات إعادة الاعمار في قطاع غزة، ومع هذا سيواصل نتنياهو التحجج بعدم وجود حكومة فلسطينية تدير قطاع غزة والضفة أو مرتبطة كما يدعي بالارهاب لتأخير الخروج من غزة.

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