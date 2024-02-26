أشتية: قرار استقالة الحكومة جاء فى ظل إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل بغزة والضفة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إنه وضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس عباس يوم الثلاثاء الماضي.

الحكومة الفلسطينية عملت في ظروف معقدة وواجهت معارك

وتابع، خلال كلمته للحكومة في مؤتمر صحفي أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن الحكومة عملت في ظروف معقدة وواجهت معارك فرضت علينا في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلى أن هناك مساعى لتحويل السلطة الوطنية الفلسطينية إلى أداة إدارية وهذا أمر مرفوض.

سنبقى في مواجهة مع إسرائيل حتى إقامة الدولة الفلسطينية

وأكد "أشتية" أن الحكومة تمكنت من تحقيق توازن بين مطالب المواطن والحفاظ على حقوقنا الوطنية، منوهًا إلى أن قرار الاستقالة جاء في ظل إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية، وسنبقى في مواجهة مع إسرائيل حتى إقامة الدولة الفلسطينية فرضت علينا في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة.