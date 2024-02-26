جوتيريش: الهجوم الإسرائيلى الشامل على رفح سيدق المسمار الأخير بنعش برامج المساعدات

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن العالم يتجه نحو تعددية الأقطاب لكن دون مؤسسات وهو ما يسبب فوضى، مشيرا إلى أن الهجوم الإسرائيلي الشامل على رفح سيدق المسمار الأخير في نعش برامج المساعدات، مطالبًا بوقف فوري للنار وبإطلاق سراح الرهائن.

القانون الدولي الإنساني معرض للتهديد وعشرات آلاف المدنيين يقتلون في غزة

وتابع، خلال كلمته في الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان، المذاعة على فضائية القاهرة الإخبارية، الإثنين، أنه لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن القانون الدولي الإنساني معرض للتهديد وعشرات آلاف المدنيين يقتلون في غزة ولا شىء يبرر العقاب الجماعي للشعب.

المساعدات الإنسانية لغزة غير كافية ومنع توزيعها سيؤثر على الملايين

وأضاف أن المساعدات الإنسانية لغزة غير كافية ومنع توزيعها سيؤثر على ملايين الغزيين، ويجب العمل على توفير مساحة آمنة لتعزيز حقوق الإنسان، منوهًا إلى أن دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أساسي في توزيع المساعدات داخل غزة.