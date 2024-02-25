الأحد 25 فبراير 2024
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مستشار البنك الدولى السابق: الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات مشروع متكامل فى المنطقة

الدكتور عمرو صالح
الدكتور عمرو صالح

علق الدكتور عمرو صالح، مستشار البنك الدولي السابق، على الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات؛ والتي ستمكن الحكومة من ضبط سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، علاوة على وقف التضخم الناتج عن ارتفاع سعر الصرف؛ ما يسهم في توفير مدخلات الإنتاج في المصانع وضبط أسعار السلع للمستهلك.

وقال صالح، في مداخلة هاتفية بنشرة الأخبار المذاعة على قناة DMC، اليوم الأحد، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات هي إحدى طرق جذب الاستثمار المباشر إلى مصر، فالبعض يقول إنها صفقة كبرى وإنما مصر كبيرة وقادرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتابع، أن مصر هي ثاني دولة على مستوى إفريقيا لجذب الاستثمار الخارجي المباشر، وثالث دولة في الناتج المحلي على مستوي الوطن العربي بـ430 مليار دولار ويأتي قبل مصر في الترتيب السعودية 800 مليار ثم الإمارات 500 مليار بجانب أن مصر ليست دولة بترولية وإنما ذلك يدل على الثقل الاستثماري السياسي والاقتصادي والثقافي التي تتمتع به مصر.

وأضاف أن البنية التحتية التي حدثت في مصر خلال الفترة الماضية استطاعت جذب المزيد والمزيد من الاستثمارات المختلفة، لافتًا إلى أن هذا المشروع المتكامل ليست صفقة أو استثمارًا وإنما هو مشروع متكامل لتنمية عمرانية واقتصادية واستثمارية في المنطقة.

يشار إلى أن الصفقة الاستثمارية عبارة عن شراكة بين الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبوظبي التنموية القابضة، بإقامة مدينة عمرانية متكاملة تشمل مشروعات سكنية ومنطقة حرة للصناعات الخفيفة، و"مارينا" سياحية عالمية ومطارًا سيتم إنشاؤه جنوب المدينة، وستضم "حي مال وأعمال عالمي".

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