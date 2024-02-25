القاهرة الإخبارية: قمة ثنائية اليوم بين عاهل الأردن والرئيس الفلسطينى لبحث مستجدات الأوضاع فى غزة

قالت آية السيد، مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن هناك قمة ثنائية اليوم بين عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان لبحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

وأكدت أنه من المتوقع انعقاد القمة الثنائية ظهر اليوم الأحد، لافتة إلى أن زيارة الرئيس الفلسطيني إلى الأردن تأتي في توقيت حساس للغاية خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والتهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح، بالإضافة إلى أنه مع اقتراب شهر رمضان سيكون هناك بعض الترتيبات التي ستأتي بين الأردن وفلسطين من أجل حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، خاصة أنه ستكون هناك تضييقات على المصلين الفلسطينيين في شهر رمضان المبارك، وبالتالي الأردن سيتحرك الآن بجانب فلسطين من أجل التراجع لبعض القرارات الأحادية التي تتخذها إسرائيل دون الاستعانة بكافة الأطراف.

وأشارت "السيد" إلى أن زيارة الرئيس الفلسطيني إلى الأردن ستبحث أيضًا إدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، لافتة إلى أن عاهل الأردن سيطلع الرئيس الفلسطيني على آخر المباحثات التي جرت مع الزعماء إن كان في الوطن العربي أو الدول الغربية من أجل الحشد لدعم القضية الفلسطينية وإدخال مساعدات أكثر خلال الفترات المقبلة، خاصة أن هناك خطة لزيادة المساعدات مع اقتراب شهر رمضان لقطاع غزة.

ويزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غدًا، الأردن؛ للقاء الملك عبدالله الثاني، حيث تأتي الزيارة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والتهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح.