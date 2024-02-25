الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: قمة ثنائية اليوم بين عاهل الأردن والرئيس الفلسطينى لبحث مستجدات الأوضاع فى غزة

عاهل الأردن والرئيس
عاهل الأردن والرئيس الفلسطيني

قالت آية السيد، مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن هناك قمة ثنائية اليوم بين عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان لبحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

وأكدت أنه من المتوقع انعقاد القمة الثنائية ظهر اليوم الأحد، لافتة إلى أن زيارة الرئيس الفلسطيني إلى الأردن تأتي في توقيت حساس للغاية خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والتهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح، بالإضافة إلى أنه مع اقتراب شهر رمضان سيكون هناك بعض الترتيبات التي ستأتي بين الأردن وفلسطين من أجل حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، خاصة أنه ستكون هناك تضييقات على المصلين الفلسطينيين في شهر رمضان المبارك، وبالتالي الأردن سيتحرك الآن بجانب فلسطين من أجل التراجع لبعض القرارات الأحادية التي تتخذها إسرائيل دون الاستعانة بكافة الأطراف.

وأشارت "السيد" إلى أن زيارة الرئيس الفلسطيني إلى الأردن ستبحث أيضًا إدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، لافتة إلى أن عاهل الأردن سيطلع الرئيس الفلسطيني على آخر المباحثات التي جرت مع الزعماء إن كان في الوطن العربي أو الدول الغربية من أجل الحشد لدعم القضية الفلسطينية وإدخال مساعدات أكثر خلال الفترات المقبلة، خاصة أن هناك خطة لزيادة المساعدات مع اقتراب شهر رمضان لقطاع غزة.

ويزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غدًا، الأردن؛ للقاء الملك عبدالله الثاني، حيث تأتي الزيارة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والتهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح.

عاهل الأردن قطاع غزة المساعدات إلى قطاع غزة محمود عباس الرئيس الفلسطيني الملك عبدالله الثاني التهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح غزة شهر رمضان شهر رمضان في غزة

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: طائرات حربية إسرائيلية تقصف مناطق واسعة بقطاع غزة

مقتل عنصرين من حزب الله فى قصف إسرائيلى استهدف شاحنة على الحدود السورية اللبنانية

بريطانيا: تم تنفيذ ضربات على أهداف للحوثيين بالاشتراك مع الولايات المتحدة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

الفصائل الفلسطينية: نخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية

الجيش الأوكرانى: تدمير 16 مُسيرة أطلقتها روسيا تجاه أراضيها

حزب الله يعلن حصيلة العمليات ضد مواقع الجيش الإسرائيلى عند الحدود اللبنانية

هيئة البث الإسرائيلية: هناك تفاؤل بالتوصل لتفاهمات قبل رمضان

الأكثر قراءة

الانسحاب من شمال غزة ومخطط جديد.. ماذا يدور فى كواليس مفاوضات الهدنة؟

بقيادة مصر.. كيف أعاد اجتماع باريس إحياء المفاوضات المتوقفة والتغلب على الخلافات؟

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون جوازات السفر

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

ننشر صورًا من موقع حادث غرق "معدية عزبة ربيع" بمنشأة القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم