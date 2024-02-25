الجيش الأوكرانى: تدمير 16 مُسيرة أطلقتها روسيا تجاه أراضيها

أعلن الجيش الأوكراني، عن تدمير 16 مسيرة أطلقتها روسيا تجاه أراضيها، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقد دعت مجموعة السبع روسيا إلى الوقف الفوري لحربها وسحب قواتها العسكرية بشكل كامل وغير مشروط من أراضي أوكرانيا المعترف بها دوليًا.

كما دعا زعماء المجموعة، في بيان مشترك أصدروه، جميع البلدان إلى احترام القانون الدولي وعدم الإقرار أو التغاضي بأي حال من الأحوال عن محاولات روسيا؛ الاستيلاء على الأراضى بالقوة.

وتعهد زعماء المجموعة بمواصلة زيادة كلفة الحرب الروسية وخفض مصادر عائداتها وإعاقة جهودها لبناء ماكينتها الحربية؛ الأمر الذي تظهره مجموعة العقوبات التي تبنوها أخيرًا، مطالبين، في الوقت نفسه، مانحي أوكرانيا بالمصادقة على مساهمتهم المالية للعام 2024.