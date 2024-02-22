الأردن بـ"العدل الدولية": إرهاب المستوطنين شر يتفاقم والضحايا هم الفلسطينيون

قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، إن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية غير قانونية، مضيفًا أن إرهاب المستوطنين شر يتفاقم والضحايا هم الفلسطينيون الأبرياء وبيوتهم ومقدراتهم.

وتابع في مرافعة الأردن أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل قتل الفلسطينيين في اختراق واضح للقانون الدولي، متابعًا أنه من غير القانوني أن تعتقل إسرائيل النساء والأطفال الفلسطينيين وتنفذ عمليات تعذيب بحقهم.

وأشار إلى أن إسرائيل لا تفعل ما عليها في حماية المقدسات الإسلامية، بل تغير معالم القدس الإسلامية والمسيحية.