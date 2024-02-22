الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الأردن بـ"العدل الدولية": إرهاب المستوطنين شر يتفاقم والضحايا هم الفلسطينيون

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، إن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية غير قانونية، مضيفًا أن إرهاب المستوطنين شر يتفاقم والضحايا هم الفلسطينيون الأبرياء وبيوتهم ومقدراتهم.

وتابع في مرافعة الأردن أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل قتل الفلسطينيين في اختراق واضح للقانون الدولي، متابعًا أنه من غير القانوني أن تعتقل إسرائيل النساء والأطفال الفلسطينيين وتنفذ عمليات تعذيب بحقهم.

وأشار إلى أن إسرائيل لا تفعل ما عليها في حماية المقدسات الإسلامية، بل تغير معالم القدس الإسلامية والمسيحية.

قطاع غزة فلسطين وزير الخارجية الاردني الخارجية الاردنية الأردن إسرائيل المستوطنات الإسرائيلية النساء والأطفال الفلسطينيين معالم القدس حماية المقدسات الإسلامية

مواد متعلقة

الخارجية الأردنية: لا كلمات تصف بربرية العدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين فى غزة

إيران أمام "العدل الدولية": الاحتلال انتهك القانون الدولي عبر تغييرات ديموغرافية

عاجل| "فتحوا النار على المستوطنين".. التفاصيل الكاملة لهجوم "معاليه أدوميم" شرقى القدس

ممثل الصين بـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطينى يقاوم للتخلص من الظلم والوصول للدولة والاستقلال

ممثل الصين بـ"العدل الدولية": حل الدولتين آخذ بالتآكل بسبب الممارسات الإسرائيلية فى فلسطين

إعلام عبرى: الأردن حذر إسرائيل من فرض قيود على الصلاة بالمسجد الأقصى

ميدفيديف: خطر نشوب حرب نووية عن طريق الخطأ "وارد"

بث مباشر.. اليوم الرابع لجلسات الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية

الأكثر قراءة

قرار عاجل من وزير التموين بخصوص نقل وتداول السلع

طبيب الإنسانية.. مَن هو الدكتور هانى الناظر؟

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

وفاة الدكتور هانى الناظر

النيابة العامة تصدر أول بيان حول جريمة قتل "طالب الدقهلية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة