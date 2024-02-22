الخارجية الأردنية: لا كلمات تصف بربرية العدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين فى غزة

قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، إن إسرائيل تفرض التغيير الديموغرافي وتحرم الفلسطينيين من بيوتهم، وتتعمد تشريدهم من قراهم ومدنهم في مخالفة صارخة للقانون الدولي.

وتابع في مرافعة الأردن أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بشكل واضح من خلال حربها في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لا كلمات تصف بربرية العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في القطاع.

وأضاف أن إسرائيل تعمل على تمديد احتلالها في الأراضي الفلسطينية بشكل ممنهج، كما تواصل حصار المرافق الطبية وتمنع وصول إمدادات المساعدات الإنسانية والإغاثية.