الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الخارجية الأردنية: لا كلمات تصف بربرية العدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين فى غزة

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، إن إسرائيل تفرض التغيير الديموغرافي وتحرم الفلسطينيين من بيوتهم، وتتعمد تشريدهم من قراهم ومدنهم في مخالفة صارخة للقانون الدولي.

وتابع في مرافعة الأردن أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بشكل واضح من خلال حربها في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لا كلمات تصف بربرية العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في القطاع.

وأضاف أن إسرائيل تعمل على تمديد احتلالها في الأراضي الفلسطينية بشكل ممنهج، كما تواصل حصار المرافق الطبية وتمنع وصول إمدادات المساعدات الإنسانية والإغاثية.

الأردن الخارجية الاردنية إسرائيل مرافعة الأردن أمام محكمة العدل الدولية فلسطين الأراضي الفلسطينية محكمة العدل الدولية

مواد متعلقة

إيران أمام "العدل الدولية": الاحتلال انتهك القانون الدولي عبر تغييرات ديموغرافية

عاجل| "فتحوا النار على المستوطنين".. التفاصيل الكاملة لهجوم "معاليه أدوميم" شرقى القدس

ممثل الصين بـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطينى يقاوم للتخلص من الظلم والوصول للدولة والاستقلال

ممثل الصين بـ"العدل الدولية": حل الدولتين آخذ بالتآكل بسبب الممارسات الإسرائيلية فى فلسطين

إعلام عبرى: الأردن حذر إسرائيل من فرض قيود على الصلاة بالمسجد الأقصى

ميدفيديف: خطر نشوب حرب نووية عن طريق الخطأ "وارد"

بث مباشر.. اليوم الرابع لجلسات الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية

الاحتلال يفرض قيودًا على دخول المصلين للمسجد الأقصى ويمنع دخول النساء

الأكثر قراءة

طبيب الإنسانية.. مَن هو الدكتور هانى الناظر؟

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

عاجل| "فتحوا النار على المستوطنين".. التفاصيل الكاملة لهجوم "معاليه أدوميم" شرقى القدس

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

وفاة الدكتور هانى الناظر

اعترافات قاتل طالب الدقهلية: قطعته 3 أجزاء ولم أستطع مساومة أهله بسبب التشديد الأمني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة