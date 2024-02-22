الخميس 22 فبراير 2024
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عاجل| "فتحوا النار على المستوطنين".. التفاصيل الكاملة لهجوم "معاليه أدوميم" شرقى القدس

هجوم معاليه أدوميم
هجوم "معاليه أدوميم"

عرضت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، التفاصيل الكاملة لحادث مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس، قائلة: "فتحوا النار على المستوطنين".

 تفاصيل الهجوم

فيما أوضحت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في رام الله، أن ثلاثة فلسطينيين خرجوا من سيارتهم وبدأوا في إطلاق النار على السيارات التي كانت متوقفة في حركة المرور في طريقها إلى القدس، بالقرب من مستوطنة "معاليه أدوميم".

وأكدت أنه تم قتل إسرائيلي وأصيب تسعة آخرون، بينهم شابة تبلغ من العمر 18 عامًا، وشاب يبلغ من العمر 23 عامًا، وامرأة تبلغ من العمر 30 عامًا في حالة خطيرة، وذلك حسب تحديث وسائل الإعلام الإسرائيلية.

منفذو العملية 3 مقاومين فلسطينيين تواجدوا على مقربة من الحاجز العسكرى

وأضافت أن الإعلام الإسرائيلي تحدث عن مقتل أحد الجنود بعدما كانت إصابته خطيرة، وبذلك يكون هناك إصابتان خطيرتان في الحادث، لافتة إلى أن الإعلام أشار إلى أن منفذي العملية 3 مقاومين فلسطينيين تواجدوا على مقربة من الحاجز العسكري في شرقي بلدة "زعيم"، وأطلقوا النار باتجاه الجنود واشتبكوا معهم، ما أدى لإصابة 2 من الفلسطينيين منفذى هذه العملية.

وأشارت "السلامين" إلى أنه كانت هناك ملاحقة من قبل جنود الاحتلال لشخص ثالث، ليعلن جيش الاحتلال عن أنه تم تحييد 3 فلسطينيين، ولا يُعلم بعد عن استشهادهم أو حتى اعتقالهم في هذه الأثناء، لافتة إلى أن المنفذين استخدموا أسلحة أوتوماتيكية من نوع "إم 16" على هذا الحاجز.

واختتمت بأن هناك حالة من التوتر تسود المنطقة، والبعض قال في مستوطنة "معاليه أدوميم" إن هناك أخبارا بعدم خروج المستوطنين هناك من منازلهم، وبالتالي هذا الحدث صعب وكبير للغاية.

مستوطنة معاليه أدوميم القدس الإعلام الإسرائيلي إسرائيل أسلحة أوتوماتيكية فلسطين

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