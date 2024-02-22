ممثل الصين بـ"العدل الدولية": حل الدولتين آخذ بالتآكل بسبب الممارسات الإسرائيلية فى فلسطين

قال ممثل الصين أمام محكمة العدل الدولية، إن حل الدولتين آخذ بالتآكل بسبب الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

الرئيس الصيني أكد في كل مناسبة أن بكين داعمة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

وتابع في مرافعة الصين أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الرئيس الصيني أكد في كل مناسبة أن بكين داعمة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وأضاف، أنه على المحكمة ضمان حقوق الفلسطينيين عبر تطبيق القانون الإنساني الدولي، لافتًا إلى أننا ندرك أن للمحكمة القدرة والاختصاص للنظر في القضية الفلسطينية.