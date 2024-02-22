ممثل الصين بـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطينى يقاوم للتخلص من الظلم والوصول للدولة والاستقلال

قال ممثل الصين أمام محكمة العدل الدولية إن الشعب الفلسطيني يقاوم من أجل التخلص من الظلم والوصول إلى الدولة والاستقلال.

وتابع، في مرافعة الصين أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن هناك ضرورة التدخل الأممي لحل الصراع بين فلسطين وإسرائيل.

الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية تعوق حصول الشعب الفلسطيني على حق تقرير المصير

وأشار إلى أن الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية تعوق حصول الشعب الفلسطيني على حق تقرير المصير، موضحًا أن المقاومة المسلحة حق للشعوب المستعمرة لا تتناقض مع القانون الدولي.