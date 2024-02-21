متحدث حركة فتح: مصر رفعت صوت الحق الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية

أكد المتحدث باسم حركة فتح عبدالفتاح دولة، أن مصر ترفع صوت الحق الفلسطيني اليوم، أمام العدالة الدولية التي كادت تتلاشى أمام صمت المنظومة الدولية على مجازر وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وقال المتحدث - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "إن مصر اليوم أعلنت الصوت العربي وصوت الحق الفلسطيني في وجه جرائم الاحتلال، وهي باختصار تقول (كفى ظلما للشعب الفلسطيني وآن الأوان لمحاكمة هذا الاحتلال وإنهاء الاحتلال عن فلسطين والوصول إلى دولة فلسطينية يقرر فيها الشعب مصيره)، مشيرا إلى أن المرافعة المصرية كانت شاملة ومبنية على أسس متينة وعلى الحق الفلسطيني الراسخ.

وأضاف أنه في الوقت التي لا تزال فيه الولايات المتحدة الأمريكية تشكل الحماية والدعم لهذا الاحتلال، اليوم العالم كله يصطف أمام هذه الجرائم، معربا عن أمله في أن تكون هذه المرافعات فعلا مقدمة لإنهاء هذا الاحتلال وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني.

جامعة الدول العربية

وأوضح أن اليوم تحدثت مصر والإمارات وبالأمس تحدثت فلسطين وستتحدث 52 دولة، إلى جانب مؤسسات كبيرة منها جامعة الدول العربية أمام محكمة العدل الدولية، فالاحتلال يحاصر أكثر فأكثر ويقف في قفص الاتهام للمرة الأولى في تاريخه الذي اعتاد أن يكون فوق القانون وخارج المساءلة والمحاسبة.

الفيتو الأمريكي

وأشار إلى أن المرافعة التي تقدمت بها الولايات المتحدة اليوم تنسجم تماما مع الفيتو التي صوتت به أمس في مجلس الأمن، وهو موقف ليس بجديد من الولايات المتحدة التي لم تكن يوما بجانب الحق الفلسطيني، فهي التي أعطت الضوء الأخضر لهذا الاحتلال لممارسة جرائمه وشكلت له الحماية على مدار 76عاما، لذلك على أمريكا أن تدرك اليوم أنها تتضرر أكثر كلما وقفت بجانب الاحتلال وعدوانه حيث بات موقفها ومكانتها الدولية في خطر.