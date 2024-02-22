إيران أمام "العدل الدولية": الاحتلال انتهك القانون الدولي عبر تغييرات ديموغرافية

قال ممثل إيران أمام محكمة العدل الدولية، إن الوضع في قطاع غزة كارثي بحسب المنظمات الأممية.

وتابع، في مرافعة إيران أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن هناك 2.2 مليون في غزة يعيشون دون غذاء ولا ماء ولا رعاية صحية، لافتًأ أن الاحتلال الإسرائيلي انتهك ولا يزال حق الفلسطينيين في تقرير المصير، فاستمرار الاحتلال يحرم الفلسطينيين الحق في تقرير المصير.

وأشار ممثل إيران إلى أن الاحتلال انتهك بشكل جسيم القانون الدولي عبر تغييرات ديموغرافية، خاصة وإن إسرائيل تمارس التهجير القسري للفلسطينيين منذ 1948.