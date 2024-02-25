الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: ترامب يفوز بانتخابات الحزب الجمهورى التمهيدية بكارولينا الجنوبية

ترامب
ترامب

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بفوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بانتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية بكارولينا الجنوبية.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه سيبدأ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في تاريخ البلاد إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واصفًا الهجرة غير الشرعية بأنها "تهديد للبلاد".

وذكر ترامب يوم السبت في مؤتمر العمل السياسي السنوي للمحافظين في واشنطن، قائلًا: "سيكون ترحيل المهاجرين أكبر ترحيل في تاريخ بلادنا، وليس لدينا خيار آخر".

كارولينا الجنوبية دونالد ترامب الرئيس الامريكي السابق الانتخابات الرئاسية الامريكية

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