الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: طائرات حربية إسرائيلية تقصف مناطق واسعة بقطاع غزة

قصف
قصف

قال بشير جبر، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف على مناطق متفرقة بقطاع غزة، بالإضافة إلى أنه لا تزال القذائف تتساقط على الشريط الساحلي لمدينة رفح الفلسطينية ودير البلح منذ ساعات الليل وحتى هذه اللحظة.

وتابع، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تقوم بقصف مناطق واسعة في القطاع بدءًا من الشمال في بيت لاهيا التي تعرضت إلى قصف عنيف، ومدينة غزة بحي الشجاعية والزيتون تعرضا لقصف عنيف من الطائرات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن حي الزيتون التي يقع في جنوب شرق مدينة غزة يتعرض أيضًا إلى توغل لعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تقوم بإطلاق القذائف والرصاص باتجاه كل ما يتحرك في الحي وباتجاه أبنية الفلسطينيين وتقوم بتدمير البنى التحتية والطرقات.

وأضاف، أن المنطقة الجنوبية لوادي غزة بدءا من المحافظة الوسطى والنصيرات ودير البلح الزوايدة تعرضت لغارات إسرائيلية استهدفت منازل المواطنين، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والإصابات الذين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، بجانب توغل كبير من الآليات العسكرية وتقوم بإطلاق الرصاص باتجاه الأبنية بالإضافة إلى الطائرات المسيرة التي تجوب المحافظة الوسطى تعمل على إطلاق الرصاص باتجاه المواطنين الذين يحاولون التحرك للبحث عن ملاذ آمن.

واختتم أن مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل لا يزالان يتعرضان إلى قصف من قِبل الآليات العسكرية الإسرائيلية بشكل مباشر، ما أدى إلى توقفهم بشكل تام عن العمل.

قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي رفح الفلسطينية مجمع ناصر الطبي مستشفى الأمل

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