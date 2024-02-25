الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حزب الله يعلن حصيلة العمليات ضد مواقع الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني حصيلة العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية والتي تأتي دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسنادًا للمقاومته الفلسطينية، وفقًا لفضائية “الغد” الإخبارية، كالآتي:-

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 16:35 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 16:45 استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابتها إصابة مباشرة.

3- الساعة 16:50 استهداف ثكنة راميم (هونين) بصاروخ بركان وإصابتها إصابة مباشرة.

4- الساعة 21:00 استهداف مقر قيادة كتيبة بيت هيلل التابع للواء الإقليمي الشرقي 769 بصواريخ الكاتيوشا، كرد على اعتداءات العدو على القرى والمنازل المدنية وخصوصًا في بلدة برعشيت.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 9:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في تلّة الكوبرا بصاروخَي بركان وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 12:05 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 14:25 استهداف موقع راميا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 16:00 استهداف ثكنة زرعيت بصاروخ بركان وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على اعتداءات العدو على القرى والمنازل المدنية وخصوصًا في بلدة عيتا الشعب.

5- الساعة 16:20 استهداف تجمّع عسكري إسرائيلي في تلّة الكوبرا بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

6- الساعة 17:00 استهداف مبنى يتموضع فيه جنود العدو في مستعمرة المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على اعتداءات العدو على القرى والمنازل المدنية وخصوصًا في بلدة بليدا.

إسرائيل الحدود اللبنانية الفلسطينية قطاع غزة لبنان حزب الله اللبناني فلسطين

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