حزب الله يعلن حصيلة العمليات ضد مواقع الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية

أعلن حزب الله اللبناني حصيلة العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية والتي تأتي دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسنادًا للمقاومته الفلسطينية، وفقًا لفضائية “الغد” الإخبارية، كالآتي:-

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 16:35 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 16:45 استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابتها إصابة مباشرة.

3- الساعة 16:50 استهداف ثكنة راميم (هونين) بصاروخ بركان وإصابتها إصابة مباشرة.

4- الساعة 21:00 استهداف مقر قيادة كتيبة بيت هيلل التابع للواء الإقليمي الشرقي 769 بصواريخ الكاتيوشا، كرد على اعتداءات العدو على القرى والمنازل المدنية وخصوصًا في بلدة برعشيت.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 9:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في تلّة الكوبرا بصاروخَي بركان وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 12:05 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 14:25 استهداف موقع راميا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 16:00 استهداف ثكنة زرعيت بصاروخ بركان وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على اعتداءات العدو على القرى والمنازل المدنية وخصوصًا في بلدة عيتا الشعب.

5- الساعة 16:20 استهداف تجمّع عسكري إسرائيلي في تلّة الكوبرا بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

6- الساعة 17:00 استهداف مبنى يتموضع فيه جنود العدو في مستعمرة المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على اعتداءات العدو على القرى والمنازل المدنية وخصوصًا في بلدة بليدا.