الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شئون الأسرى تعلن ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية إلى 7225 معتقلًا منذ 7 أكتوبر

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

قال هيئة شئون الأسرى، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 15 فلسطينيًا على الأقل منذ مساء أمس بالضفة الغربية لترتفع حصيلة الاعتقالات إلى 7225 معتقلًا منذ 7 أكتوبر.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل، نابلس، أريحا، جنين، ورام الله، وإلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يأتي ذلك في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت كل الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، وبشكل غير مسبوق.

الضفة الغربية الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل

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