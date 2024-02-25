الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس البعثة لحقوق الإنسان: إسرائيل تعمل على إنهاء دور "أونروا" فى غزة

الدكتور هيثم أبو
الدكتور هيثم أبو سعيد

قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة لحقوق الإنسان، إن على إسرائيل تقديم تعهداتها والتزاماتها تجاه قرارات محكمة العدل الدولية.

وتابع خلال مداخله عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية من جنيف، اليوم الأحد، أن إسرائيل تواصل انتهاكاتها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، لافتًا إلى أن إسرائيل تعمل على إنهاء دور منظمة الإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة.

وفي وقت سابق أكدت منظمة الإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن مليون شخص بقطاع غزة، معظمهم من الأطفال وكبار السن، يحتمون بمرافق الوكالة ومحيطها.

فيما تواصل الغارات الإسرائيلية على شمال ووسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

إسرائيل وكالة أونروا في قطاع غزة أونروا فلسطين حقوق الانسان رئيس البعثة لحقوق الإنسان الضفة الغربية قطاع غزة محكمة العدل الدولية

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