الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": إطلاق صاروخ أرض جو من جنوب لبنان تجاه هدف إسرائيلي

صاروخ
صاروخ

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صاروخ أرض جو من جنوب لبنان، تجاه هدف إسرائيلي، وفقًا لنبأ عاجل أوردته فضائية القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اعتراض صاروخ أرض جو في مرج بن عامر أطلق من لبنان.

حزب الله يستهدف قوة إسرائيلية في موقع البغدادي

وفي وقت سابق أعلن حزب الله اللبناني، استهدافه لقوة إسرائيلية في موقع البغدادي ومحيطه بالصواريخ وإصابتها إصابة مباشرة.

وقال الحزب في بيان له، نقلته فضائية الغد الإخبارية، اليوم الاثنين،:"دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا للمقاومة الفلسطينية، ‌‎استهدف ‌‌‏مجاهدونا عند الساعة (3:10) ‌‎من فجر يوم الاثنين 26-02-2024 قوة ‏إسرائيلية في موقع البغدادي ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة".

الإحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان لبنان إسرائيل الجيش الإسرائيلي مرج ابن عامر

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