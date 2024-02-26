جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط و4 جنود خلال معارك في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة ضابط و4 جنود بجروح خطيرة خلال معارك في قطاع غزة، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية لمدينة نابلس بالضفة الغربية، فجر اليوم الاثنين.

جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر أسفرت عن 86 شهيدًا و131 مصابًا

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيدًا و131 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 29692، ونحو 699879 إصابة، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.