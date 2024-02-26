غارة إسرائيلية على خان يونس وارتقاء 7 شهداء بينهم صيادين برصاص الاحتلال

أفادت فضائية "الغد الإخبارية" في نبأ عاجل، بوجود غارة إسرائيلية على منطقة الفخاري شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

ارتقاء 3 شهداء في قصف إسرائيلي على منزل شمال مدينة رفح

وأضافت القناة، أنه ارتقى 3 شهداء في قصف إسرائيلي على منزل شمال مدينة رفح جنوبي غزة، إلى جانب شهيدين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في منطقة أبو العجين شرق دير البلح وسط غزة.

كما استشهد صيادين اثنين برصاص قوات البحرية الإسرائيلية، قبالة ساحل خان يونس جنوبي قطاع غزة.