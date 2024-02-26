الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

غارة إسرائيلية على خان يونس وارتقاء 7 شهداء بينهم صيادين برصاص الاحتلال

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية

أفادت فضائية "الغد الإخبارية" في  نبأ عاجل، بوجود غارة إسرائيلية على منطقة الفخاري شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

 ارتقاء 3 شهداء في قصف إسرائيلي على منزل شمال مدينة رفح

وأضافت القناة، أنه ارتقى 3 شهداء في قصف إسرائيلي على منزل شمال مدينة رفح جنوبي غزة، إلى جانب شهيدين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في منطقة أبو العجين شرق دير البلح وسط غزة.

كما استشهد صيادين اثنين برصاص قوات البحرية الإسرائيلية، قبالة ساحل خان يونس جنوبي قطاع غزة.

إسرائيل خان يونس قطاع غزة رفح قوات البحرية الإسرائيلية غزة

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