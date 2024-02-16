جوتيريش يطالب بهدنة إنسانية وإطلاق سراح المحتجزين بغزة

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن الوضع في غزة يمثل مأزقًا وصلت إليه العلاقات الدولية، مشيرًا إلى أن العاملين بالمجال الإنساني بغزة يتعرضون لإطلاق نار مباشر.

وأضاف "جوتيريش" خلال كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "أطالب بهدنة إنسانية وإطلاق سراح المحتجزين بغزة فورًا".

كما شدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن أي هجوم على رفح الفلسطينية سيكون مدمرًا لـ1.5 مليون فلسطيني، وتابع: "نعمل لتوفير نظام عالمي أكثر شمولًا وفق القانون الدولي".