7305 معتقلين فلسطينين منذ 7 أكتوبر الماضي

أعلنت هيئة الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن حصيلة الاعتقالات ارتفعت بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 7305 معتقلين.

وأوضحا في بيان صادر عنهما، اليوم الأربعاء، أن هذه الاعتقالات تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

وأضافا، أن الاحتلال نفذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة في المحافظات، والبلدات، والمخيمات، حيث رافقها اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التحقيق الميداني للعشرات من المواطنين، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين، والاستيلاء على الأموال والمركبات.

وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 35 مواطنًا على الأقل من الضفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.

وتركزت عمليات الاعتقال في مدينة يطا جنوب الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: بيت لحم، وجنين، ورام الله، والقدس.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.

حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 29954 شهيد منذ بدء العدوان

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 29954 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 70325 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 76 شهيدا، و110 مصابين، خلال الساعات الـ24 الماضية.