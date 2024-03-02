92 شهيدًا و156 مصابًا فى غزة خلال 24 ساعة

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أدت لاستشهاد 92 مواطنا، وإصابة 156 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، اليوم، بأن عددًا من الشهداء والجرحى ما زالوا تحت الأنقاض، وفي الطرقات، بسبب منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وفي بيت حانون، شمال قطاع غزة، استشهد 3 مواطنين، وأصيب سبعة آخرون، في قصف مدفعي استهدف مجموعة من المواطنين أثناء محاولتهم التقاط بعض الأعشاب لسد جوعهم، بسبب تواصل القصف، ومنع الاحتلال دخول المساعدات.

جنوب قطاع غزة

وفي خان يونس، جنوب قطاع غزة، استشهد مواطنان، وأصيب 15 آخرون بجروح، بينهم أطفال، جراء قصف الاحتلال المدفعي على المناطق الوسطى والشرقية.

واستشهد شاب، وأصيب 4 آخرون، في قصف قوات الاحتلال مجموعة مواطنين في الحي الياباني غرب خان يونس.

طائرة مُسيّرة إسرائيلية

وفي رفح، قصفت طائرة مُسيّرة إسرائيلية مركبة مدنية في حي الشابورة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين، وإصابة آخر، وجرى نقلهم إلى المستشفى الكويتي.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 10 مجازر في قطاع غزة، راح ضحيتها 92 شهيدا، و156 إصابة، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان إلى 30320 شهيدا، و71533 مصابًا.

وانتشلت طواقم الإسعاف جثمان شهيد من شارع الرشيد في مدينة غزة، ما يرفع عدد شهداء المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال بحق المواطنين أثناء انتظارهم قافلة المساعدات، الخميس الماضي، إلى 116 شهيدًا.

جدير بالذكر أن الفصائل اجتمعت في موسكو، وهو الأول منذ اندلاع الحرب ما بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي خلفت أكثر من 30 ألف شهيد ونحو 72 ألف جريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة في غزة.