فى اليوم الـ148 من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

اُستشهد عشرات المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأُصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينة بأن طيران الاحتلال شن سلسلة من الغارات على منازل المواطنين في أحياء الزيتون، وتل الهوى، والصبرة، والدرج، بمدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء 10 شهداء على الأقل، وإصابة العشرات.

وأضاف أن مدفعية الاحتلال أطلقت أكثر من 6 قذائف صوب منازل المواطنين في تل الهوى، ما أدى الى إصابة خمسة مواطنين بجروح مختلفة.

وفي بيت حانون، شمال قطاع غزة، استشهد 3 مواطنين، وأصيب سبعة آخرون، في قصف مدفعي استهدف مجموعة من المواطنين أثناء محاولتهم التقاط بعض الأعشاب لسد جوعهم، بسبب تواصل القصف، ومنع الاحتلال من دخول المساعدات.

وفي خان يونس، جنوب قطاع غزة، استشهد مواطنان، وأصيب 15 آخرون بجروح، بينهم أطفال، جراء قصف الاحتلال المدفعي على المناطق الوسطى والشرقية.

وفي رفح، قصفت طائرة مُسيّرة إسرائيلية مركبة مدنية في حي الشابورة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين، واصابة آخر، وجرى نقلهم إلى المستشفى الكويتي.

إسقاط مُسيّرة إسرائيلية بصاروخ مضاد للطائرات

وفي وقت سابق، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم، عن إسقاط مُسيّرة إسرائيلية بصاروخ مضاد للطائرات في شمال غزة.

وقالت "سرايا القدس"، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" على منصة "إكس" اليوم: "أسقطنا بالاشتراك مع كتائب المجاهدين طائرة صهيونية دون طيار من نوع هيرمس 900، بصاروخ (سام 7) المضاد للطائرات في سماء بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي حربا واسعة النطاق على قطاع غزة عقب تنفيذ حركة حماس هجوما غير مسبوق على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

ولأول مرة منذ عام 2014، ينفذ الجيش الإسرائيلي مناورة برية في مختلف مناطق القطاع وسط اشتداد المعارك بين عناصره والمقاومين الفلسطينيين.