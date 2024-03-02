السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

فى اليوم الـ148 من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

قصف الاحتلال
قصف الاحتلال

اُستشهد عشرات المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأُصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينة بأن طيران الاحتلال شن سلسلة من الغارات على منازل المواطنين في أحياء الزيتون، وتل الهوى، والصبرة، والدرج، بمدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء 10 شهداء على الأقل، وإصابة العشرات.

وأضاف أن مدفعية الاحتلال أطلقت أكثر من 6 قذائف صوب منازل المواطنين في تل الهوى، ما أدى الى إصابة خمسة مواطنين بجروح مختلفة.

وفي بيت حانون، شمال قطاع غزة، استشهد 3 مواطنين، وأصيب سبعة آخرون، في قصف مدفعي استهدف مجموعة من المواطنين أثناء محاولتهم التقاط بعض الأعشاب لسد جوعهم، بسبب تواصل القصف، ومنع الاحتلال من دخول المساعدات.

وفي خان يونس، جنوب قطاع غزة، استشهد مواطنان، وأصيب 15 آخرون بجروح، بينهم أطفال، جراء قصف الاحتلال المدفعي على المناطق الوسطى والشرقية.

وفي رفح، قصفت طائرة مُسيّرة إسرائيلية مركبة مدنية في حي الشابورة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين، واصابة آخر، وجرى نقلهم إلى المستشفى الكويتي.

txt

"سرايا القدس" تُسقط مسيرة إسرائيلية بصاروخ مضاد للطائرات شمال غزة

إسقاط مُسيّرة إسرائيلية بصاروخ مضاد للطائرات

وفي وقت سابق، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم، عن إسقاط مُسيّرة إسرائيلية بصاروخ مضاد للطائرات في شمال غزة.

وقالت "سرايا القدس"، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" على منصة "إكس" اليوم: "أسقطنا بالاشتراك مع كتائب المجاهدين طائرة صهيونية دون طيار من نوع هيرمس 900، بصاروخ (سام 7) المضاد للطائرات في سماء بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي حربا واسعة النطاق على قطاع غزة عقب تنفيذ حركة حماس هجوما غير مسبوق على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

ولأول مرة منذ عام 2014، ينفذ الجيش الإسرائيلي مناورة برية في مختلف مناطق القطاع وسط اشتداد المعارك بين عناصره والمقاومين الفلسطينيين.

طيران الاحتلال الغارات مدفعية الاحتلال قطاع غزة المساعدات مسيرة إسرائيلية المستشفى الكويتي

مواد متعلقة

وفاة الأيقونة المعمرة في عالم الأزياء والألوان "آيريس أبفيل "

"سرايا القدس" تُسقط مسيرة إسرائيلية بصاروخ مضاد للطائرات شمال غزة

القوات الأمريكية تقصف صاروخًا أرض جو تابعًا للحوثيين فى اليمن

وزير الخارجية الفلسطينى يحذر من فشل إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار

الاحتلال الإسرائيلى يحطم محتويات مطبعتين جنوب جنين

العراق يُبدي استعدادا للوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

"حماس": مجزرة شارع الرشيد غير مسبوقة.. وبايدن متواطئ مع الاحتلال

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70

الأكثر قراءة

عاجل| تفاصيل جديدة فى مفاوضات الأهلى مع بيرسى تاو لتجديد عقده

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

غضب الولايات المتحدة الأمريكية يتصاعد ضد إدارة نتنياهو

السجن عشر سنوات لمتهم بهتك عرض طفلة ومعاشرتها بحلوان

إجراء حاسم من كولومبيا ضد الاحتلال بعد مجزرة دوار نابلسى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 2-3-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

ماجد حبته

عصر الهيدروجين الأخضر

خالد حريب

مجزرة البرد والجوع والرصاص

إبراهيم عبدالفتاح

حنان

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الثانية والثلاثون ليوم الكرامة الوطنية

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

فى اليوم الـ148 من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 9000 امرأة فى غزة منذ 7 أكتوبر

عاجل.. هل تعترف الولايات المتحدة بـ«دولة فلسطينية»؟