السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز

عالم

العراق يُبدي استعدادا للوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

فؤاد حسين
فؤاد حسين

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده مستعدة للعمل كوسيط لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، إذا كان هناك طلب من موسكو وكييف للتوسط.

وقال الوزير على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي: إذا توجه إلينا الطرفان (روسيا وأوكرانيا) بطلب الوساطة فسنتخذ خطوات في هذا الاتجاه. بحسب ما ذكر لوكالة "نوفوستي" 

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جامعة الدول العربية

وأشار حسين إلى أنه كان ضمن فريق الاتصال الذي شكلته جامعة الدول العربية، والذي ضم وزراء خارجية مصر والجزائر والعراق والأردن والإمارات والسعودية والسودان، بالإضافة إلى الأمين العام، في مارس 2022.

وقال: تمت دعوة هذه المجموعة للاتصال بالجانبين وتقديم الوساطة. قمنا بزيارة موسكو والتقينا بوزير خارجية روسيا الاتحادية (سيرجي لافروف)، وفي وارسو التقينا بنظيره الأوكراني وقدمنا ​​اقتراحا للتوسط بين الطرفين، ولكن الظروف كانت صعبة للغاية.

وسبق أن أشارت موسكو عدة مرات إلى أنها مستعدة للتفاوض، حيث يدعو الغرب روسيا باستمرار إليه، وتبدي موسكو استعدادها له، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للمشاركة في الحوار.

الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي

وفي وقت سابق، ذكر الكرملين أنه لا توجد حاليا أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.

كما أشارت موسكو إلى أن الوضع في أوكرانيا يمكن أن ينتقل إلى مسار سلمي، شريطة أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار وجميع مطالب موسكو معروفة جيدا. 

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ألمح فى أحدث تصريحاته، إلى صراع نووى فى حال تدخلت قوات الناتو فى أوكرانيا، وشدد على أن الغرب يسعى إلى زعزعة الأمن فى روسيا.

وزير الخارجية العراقي روسيا أوكرانيا موسكو جامعة الدول العربية

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