الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أونروا: وقف إطلاق النار الفورى فى غزة مسألة حياة أو موت

أونروا
أونروا

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن التقارير التي تفيد بأن ما لا يقل عن 6 أطفال آخرين لقوا حتفهم بسبب الجفاف وسوء التغذية في شمال غزة "مروعة".

وشددت "أونروا"، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، صباح الخميس، على الحاجة إلى وصول المساعدات لجميع أنحاء القطاع دون عوائق، منوهة بأن وقف إطلاق النار الفوري في غزة مسألة حياة أو موت.

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قوات الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، استُشهد أكثر من 50 مواطنًا، وأصيب المئات، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة شمال القطاع.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينة بأن قوات الاحتلال ودباباته فتحت نيران رشاشاتها باتجاه آلاف المواطنين من شمال قطاع غزة وتحديدًا من مدينة غزة وجباليا وبيت حانون، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، عند الطريق الساحلي "هارون الرشيد" في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 50 منهم وإصابة العشرات.

جباليا شمال قطاع غزة 

وأضاف أنه جرى نقل أعداد كبيرة من الجرحى إلى مستشفى الشفاء، مشيرًا إلى أن هذه الأعداد تفوق قدرة الكادر الطبي على التعامل معها، كما تم نقل عدد من جثامين الشهداء والمصابين إلى مستشفيي المعمداني في مدينة غزة، وكمال عدوان في جباليا شمال القطاع.

وفي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، قصفت طائرات الاحتلال مربعات سكنية بأكملها فوق رءوس ساكنيها، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، فيما لم تتمكن مركبات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى المنطقة المستهدفة، جراء كثافة القصف.

ويعيش قطاع عزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر، ظروفًا إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة.

قطاع غزة جباليا الأمم المتحدة ل اللاجئين الفلسطينيين غزة

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