الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

العاشر منذ بدء العدوان.. استشهاد معتقل مريض بالسرطان في رام الله

الشهيد المعتقل عاصف
الشهيد المعتقل عاصف الرفاعي

أعلنت   هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، اليوم الخميس، استشهاد المعتقل عاصف الرفاعي (22 عاما)، من قرية كفر عين شمال غرب رام الله، وهو معتقل بتاريخ 24 سبتمبر 2022.

وأوضحا، في بيان، أن المعتقل الرفاعي استُشهد بعد نقله من "عيادة سجن الرملة" إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، ما يرفع عدد الشهداء في سجون الاحتلال إلى 10، منذ بدء العدوان على شعبنا في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

 ارتفاع حصيلة شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 247 شهيدا

وباستشهاد الأسير المريض الرفاعي ترتفع حصيلة شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 247 شهيدا.

والمعتقل الرفاعي كان أحد الحالات المرضية المزمنة في سجون الاحتلال، وهو الشهيد العاشر في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على شعبنا في 7 أكتوبر، والشهداء هم: عمر دراغمة الذي استُشهد في 23 أكتوبر، وعرفات حمدان في 24 أكتوبر، وماجد زقول في 6 نوفمبر، وعبد الرحمن مرعي في 13 نوفمبر، وثائر أبو عصب في 18 نوفمبر، وعبد الرحمن البحش بتاريخ 1 يناير 2024، والمعتقل الإداري محمد أحمد راتب الصبار في 8 فبراير الجاري، وآخرهم خالد الشاويش (53 عاما) الذي استُشهد في 21 من الشهر الجاري.

 

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في اليوم 146 للعدوان.. الاحتلال يستهدف مواطنين ينتظرون وصول مساعدات غرب غزة

عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى

وفي وقت سابق اقتحم مستعمرون، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها في محيط المسجد، ونشرت أجهزة تنصت وتصوير، استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وتواصل سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى مناطق الشمال، فيما لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جنوب القطاع حاجة المواطنين، خاصة في رفح التي تعتبر آخر ملاذ للنازحين، والتي تستضيف رغم ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا أكثر من 1.3 مليون فلسطيني، يعيش غالبيتهم داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

الشهداء الاحتلال المريض غرب رام الله الأقصي شهداء الحركة الأسيرة المستعمرين

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