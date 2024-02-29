الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بسبب العدوان على غزة.. بايدن يواجه صعوبة فى الانتخابات التمهيدية فى ميتشيجان

بايدن
بايدن

أعلن حوالي 100 ألف مشارك في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطيبولاية ميتشيجان، رفضهم التصويت للرئيس  جو بايدن وفقًا للنتائج الأولية التي في إطار حملة للضغط على الرئيس الأمريكي بسبب دعمه لإسرائيل في عدوانها على غزة.

حملة استمع إلى ميتشيجان 

وكشفت "واشنطن تايمز"، عن أن إحدى منظمي حملة استمع إلى ميتشيجان ليلى العبد، قالت للصحفيين إنه رغم فوز بايدن في الاقتراع إلا أن الأصوات "غير الملتزمة" التي تمثل 13% من إجمالي المشاركين في الانتخابات الثلاثاء، تبعث "رسالة واضحة مفادها أننا نطالب بوقف دائم لإطلاق النار في غزة الآن".

ويسكن الكثير من الأمريكيين العرب والمسلمين في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للولايات المتحدة، والذين دعموا بايدن سابقًا وساهموا في فوزه عام 2020.

ورغم أن نسبة الأصوات "غير الملتزمة" مماثلة لتلك المسجلة عام 2012 خلال حملة إعادة انتخاب الديمقراطي باراك أوباما (11%)، إلا أنها مثلت حينها حوالى 20 ألف صوت فقط.

 

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رؤساء بلديات محلية في ميتشيجان ينضمون لحملة الضغط على بايدن

وانضم إلى حملة الضغط على بايدن مسئولون منتخبون، من بينهم رؤساء بلديات محلية في ميتشيجان، وكذلك عضو الكونجرس الأمريكي من أصول فلسطينية رشيدة طليب.

يذكر أنه في أول الشهر الجاري  حقق الرئيس الأمريكي جو بايدن فوزا سهلا وبلا مفاجآت في الانتخابات التمهيديّة للحزب الديمقراطي في ولاية كارولاينا الجنوبيّة، وفق توقّعات بثّتها قنوات تليفزيونية أمريكية، في اختبار انتخابي هو الأول له في سعيه إلى الفوز بولاية رئاسيّة ثانية. 

وأبدى بايدن ثقته بقدرته على التغلب على خصمه الجمهوري دونالد ترامب مجددًا بعد فوزه في كارولاينا الجنوبية.

ويعول بايدن على قاعدة كبيرة من الناخبين السود في هذه الولاية المحافظة بجنوب الولايات المتحدة، وقد حقّق فوزا بغالبيّة كبيرة جدًا في هذه الانتخابات التمهيديّة أمام مرشّحَين آخرين، استنادًا إلى التوقّعات.

الانتخابات التمهيدية ولاية ميشيجان إسرائيل غزة وقف دائم لإطلاق النار جو بايدن

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