الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا ويستدعى آخرين من يطا جنوب الخليل

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 20 مواطنًا، واستدعت آخرين من مدينة يطا بمحافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينة بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من: خالد محمد راشد الجندي، والشقيقين محمود ومحمد ماجد زين، وموسى محمود شحادة سلامة، وزوهر عزام، وشحادة سلامة، ومحسن سلامة، وشاهر أبوربيعة، ومحمد الأقرع، ومحمد علي الجُقة، وياسر بدر زين، وأحمد عمر أبوصبحة، وموسى المهانية، وفضل الكشكبون، ونضال الغزة، وجواد النواجعة، وقصي الدعاجنة، وفؤاد النواجعة، ومحمود الهليس، وأحمد النواجعة، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال سلمت المواطنين جواد العتيري، وحسين اليمني، وموسى مصطفى النجار، وحمادة عوض، وجواد حوشية، بلاغات لمراجعة مخابراتها.

كما نصبت تلك القوات عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل، وبلداتها، وقراها، ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية، والمكعبات الأسمنتية، والسواتر الترابية.

 

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إعلام فلسطيني: إصابتان برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات في الضفة الغربية

طيران الاحتلال الحربي

وفي وقت سابق، قصفت طائرات الاحتلال منزلين في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وثالثًا في حي الشيخ عجلين، ما أسفر عن ارتقاء ثلاثة شهداء، وإصابة نحو 6 مواطنين آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء في المدينة.

وقصف طيران الاحتلال الحربي منازل في حي الزيتون، ما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى الأماكن المستهدفة، بفعل إطلاق النار والقصف المدفعي المتواصل.

كما أطلقت مدفعية جيش الاحتلال 10 قذائف على منازل المواطنين في حي الصبرة والرمال الجنوبي بمدينة غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، نفذت طائرات الاحتلال سبع غارات على المناطق الشرقية والوسطي، ما خلّف عشرات الإصابات في صفوف المواطنين.

ويدخل العدوان على قطاع غزة يومه الخامس والأربعين بعد المئة، إذ ارتفعت الحصيلة إلى 29878 شهيدًا، و70215 مصابًا.

 

طائرات الاحتلال حي تل الهوا غزة الإحتلال الإسرائيلي ضفة الغربية

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