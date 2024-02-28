فى اليوم الـ145 للعدوان.. شهداء ومصابون فى قصف مدفعى إسرائيلى لمناطق متفرقة بغزة

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، اليوم الأربعاء، في غارات وقصف مدفعي إسرائيلي لمناطق متفرقة بقطاع غزة.

وعلى آخر الأحداث في اليوم الـ145 للعدوان الاسرائيلي، تركزت الغارات على مدينة غزة ومحافظتي رفح وخان يونس، فيما واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء.

ونسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل سكنية غربي خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي وغارات على مناطق متفرقة من المدينة، وخصوصا للمنطقة الشرقية، بينما قصفت تلك القوات مربعا سكنيّا في حي الأمل بالمدينة.

وشهد حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، قصف مدفعي واشتباكات مسلحة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه نقلت 34 إصابة جراء استهداف الاحتلال منزلين مساء أمس في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها وشرعت بتدمير البنية التحتية.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بعدد من الآليات والجرافات العسكرية، ووسط تحليق لطائرات الاحتلال المسيرة و"الأباتشي" اقتحمت المدينة ومخيمها من شارع جنين - نابلس - حيفا، وباقي مداخل المدينة.

وقال مراسلنا، إن جرافات الاحتلال شرعت بعملية تدمير للبنية التحتية في محيط مدرسة الوكالة ودوار العودة وشارعي الشهيدة شيرين أبو عاقلة، والزهراء، بينما تمركز جنود القناصة على اسطح عدد من المنازل وبداخلها.

ودمت قوات الاحتلال خلال عمليتها في المخيم عددا من المركبات، وأسوار المنازل، وسط اندلاع مواجهات مع المواطنين في الحي الشرقي من المخيم.

وأصيب صباح اليوم، شاب بجروح متوسطة جراء عملية قصف من طائرة مسيرة في الحي الشرقي، بالقرب من ديوان الـ السعدي، وجرى نقله إلى احد المشافي في جنين، بينما احتجزت قوات الاحتلال متطوعا في الاسعاف، واعتقلت الشاب محمد الكنار من مخيم جنين قبل الانسحاب من المدينة ومخيمها.

وارتكب جيش الاحتلال 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 96 شهيدا و172 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29878 شهيدا و70215 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب معطيات وزارة الصحة.