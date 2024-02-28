الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

صحيفة إسرائيلية تفند تصريحات نتنياهو: الأمريكيون أكثر تعاطفا مع الفلسطينيين

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

فندت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء أمس الثلاثاء، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي رد بها على الرئيس الأمريكي جو بايدن متفاخرا باستطلاع جامعة هارفارد هاريس الذي أظهر أن 82% من الأمريكيين يؤيد إسرائيل ضد حماس.

 

ووفقا للصحيفة العبرية فإن الأصوات في الولايات المتحدة تتعاطف أكثر مع الفلسطينيين.

 

وقالت الصحيفة إن الاستطلاع الذي اعتمد عليه نتنياهو يختلف بشكل كبير عن استطلاعات الرأي الأخر الذي أجريت حول هذا الموضوع، موضحة أن الاستطلاع قارن بين إسرائيل وحركة حماس، وليس بين إسرائيل والفلسطينيين.  

 

وأضافت الصحيفة أن الاستطلاع الذي تناول سلسلة من القضايا وليس بالضرورة موضوع الصراع، لم يمنح المشاركين فيه خيار "لا أعرف" - لذا أجبرهم فعليا على الاختيار بين خيارين - حتى لو لم يكونوا كذلك على دراية بالموضوع.

 

ورد  نتنياهو، مساء أمس الثلاثاء، على الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال أن إسرائيل تخاطر بخسارة الدعم العالمي لأن الكثير من الأبرياء قتلوا في غزة.

 

وقال نتنياهو في مقطع فيديو: "منذ بداية الحرب وأنا أقود حملة سياسية هدفها كبح الضغوط الرامية إلى إنهاء الحرب على غزة قبل وقتها، ومن ناحية أخرى، أيضا كسب دعم إسرائيل".

 

وأضاف: لقد حققنا نجاحا كبيرا في هذا المجال، لأنه اليوم يتم نشر استطلاع جامعة هارفارد هاريس في الولايات المتحدة، والذي يظهر أن 82% من الجمهور الأمريكي يؤيد إسرائيل".

 

وتابع: هذا يعني أن أربعة من كل خمسة مواطنين في الولايات المتحدة يؤيدون إسرائيل، إسرائيل وليس حماس، وهذا يمنحنا قوتين إضافيتين لمواصلة الحملة حتى النصر الكامل".

 

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق أمس الثلاثاء، إنه إذا استمرت إسرائيل في مسارها الحالي مع الحكومة الحالية فإنها قد تفقد دعم العالم.

 

وأضاف"لقد حظيت إسرائيل بالدعم الأكثر انتشارا من الأغلبية المطلقة للدول، وإذا استمرت على هذا النحو، مع حكومتها المحافظة للغاية- بن جفير وآخرين فسوف تفقد الدعم من بقية العالم وهذا ليس في مصلحتها".

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. الباز يكشف مفاجأة عن بنود اتفاق رأس الحكمة

عاجل.. الباز: صفقة رأس الحكمة من أقوى الضربات التى وجهت للإخوان بعد 30 يونيو

بسبب لسانها.. سيدة أمريكية تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال توقف قافلة إخلاء وتجبر مسعفين على خلع ملابسهم

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة