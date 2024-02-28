صحيفة إسرائيلية تفند تصريحات نتنياهو: الأمريكيون أكثر تعاطفا مع الفلسطينيين

فندت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء أمس الثلاثاء، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي رد بها على الرئيس الأمريكي جو بايدن متفاخرا باستطلاع جامعة هارفارد هاريس الذي أظهر أن 82% من الأمريكيين يؤيد إسرائيل ضد حماس.

ووفقا للصحيفة العبرية فإن الأصوات في الولايات المتحدة تتعاطف أكثر مع الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة إن الاستطلاع الذي اعتمد عليه نتنياهو يختلف بشكل كبير عن استطلاعات الرأي الأخر الذي أجريت حول هذا الموضوع، موضحة أن الاستطلاع قارن بين إسرائيل وحركة حماس، وليس بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضافت الصحيفة أن الاستطلاع الذي تناول سلسلة من القضايا وليس بالضرورة موضوع الصراع، لم يمنح المشاركين فيه خيار "لا أعرف" - لذا أجبرهم فعليا على الاختيار بين خيارين - حتى لو لم يكونوا كذلك على دراية بالموضوع.

ورد نتنياهو، مساء أمس الثلاثاء، على الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال أن إسرائيل تخاطر بخسارة الدعم العالمي لأن الكثير من الأبرياء قتلوا في غزة.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو: "منذ بداية الحرب وأنا أقود حملة سياسية هدفها كبح الضغوط الرامية إلى إنهاء الحرب على غزة قبل وقتها، ومن ناحية أخرى، أيضا كسب دعم إسرائيل".

وأضاف: لقد حققنا نجاحا كبيرا في هذا المجال، لأنه اليوم يتم نشر استطلاع جامعة هارفارد هاريس في الولايات المتحدة، والذي يظهر أن 82% من الجمهور الأمريكي يؤيد إسرائيل".

وتابع: هذا يعني أن أربعة من كل خمسة مواطنين في الولايات المتحدة يؤيدون إسرائيل، إسرائيل وليس حماس، وهذا يمنحنا قوتين إضافيتين لمواصلة الحملة حتى النصر الكامل".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق أمس الثلاثاء، إنه إذا استمرت إسرائيل في مسارها الحالي مع الحكومة الحالية فإنها قد تفقد دعم العالم.

وأضاف"لقد حظيت إسرائيل بالدعم الأكثر انتشارا من الأغلبية المطلقة للدول، وإذا استمرت على هذا النحو، مع حكومتها المحافظة للغاية- بن جفير وآخرين فسوف تفقد الدعم من بقية العالم وهذا ليس في مصلحتها".