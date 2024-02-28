وزير الخارجية الأمريكى يجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإماراتى

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الأربعاء، مع نظيره الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وشكره على المساعدات الإنسانية السخية التي قدمتها الإمارات لسكان غزة.

وأكد أهمية الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في غزة بشكل طارئ وتجنب اتساع رقعة النزاع.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أكد خلاله التزام الولايات المتحدة المتواصل بتحقيق السلام الدائم من خلال إقامة دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية لإسرائيل.

وناقش الوزيران أهمية إنهاء الصراع في السودان دون وقوع مزيد من الأضرار واسعة النطاق في صفوف المدنيين.

وأكدا الالتزام المشترك بتحقيق المزيد من الأمن والازدهار في المنطقة.

وشددا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات.

تطورات الأوضاع في قطاع غزة

وفي وقت سابق، أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في وقت متأخر أمس الثلاثاء.

وتعهد الوزيران، بحسب البيان، بمواصلة التنسيق الوثيق مع الفلسطينيين وغيرهم من الشركاء الإقليميين والدوليين بشأن سبل حل الصراع في غزة والإعداد لمرحلة ما بعد النزاع.

وشكر الوزير بلينكن نظيره السعودي على المساعدات الإنسانية السخية التي قدمتها السعودية للفلسطينيين، وشدد على التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام الدائم، من خلال إقامة دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية لإسرائيل.

وناقش الوزيران أيضًا أهمية إنهاء الصراع في السودان دون وقوع المزيد من الأضرار واسعة النطاق في صفوف المدنيين.

قصف إسرائيلي متواصل

ويعيش قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل، ظروفًا إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، بحسب ما ورد في مذكرة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية.

ومع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ145، يتواصل القصف وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية، وارتفاع في حصيلة الضحايا.