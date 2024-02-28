الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وسائل إعلام عبرية: المقاومة هاجمت 3000 مقاتل يوم 7 أكتوبر

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

كشفت القناة 13 العبرية أن 600 جندي تم التغلب عليهم بسهولة يوم انطلاقة عملية طوفان الأقصى، من المقاومة الفلسطينية 3000 مقاتل عبر الحدود بين غزة والأراضي المحتلة.

وأوضح التقرير أن خطط الجنود الحراس كانت معتمدة على معلومات تفيد بإمكانية هجوم المقاومين بأعداد صغيرة، ولم يكن في توقعهم حجم القوات المهاجمة الكبير.

وأكد التقرير أن الجنود الإسرائيليين كانوا غير مستعدين تدريبيًا، إذ كانوا مدربين على صد الهجوم من محوري اختراق فقط، بينما هاجم المقاومون من 60 نقطة مختلفة.

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علم الاستخبارات الإسرائيلية بهجوم المقاومين الفلسطينيين

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام عبرية عن علم الاستخبارات الإسرائيلية بتفعيل مئات المقاومين الفلسطينيين شرائح اتصال إسرائيلية فجر يوم الهجوم، ومع ذلك لم تتخذ القوات الإسرائيلية استعداداتها.

وصباح اليوم أعلن الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل ضابطين اثنين وإصابة 7 جنود شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن الضابطين قُتلا بعد إصابتهما بجروح خطيرة في المعارك الدائرة شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى إصابة 7 جنود آخرين من كتيبة "زبار" (432)، لواء جفعاتي، بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة، وفق الموقع الرسمي لجيش الاحتلال.

من جهته، ‏أعلن مستشفى سوروكا في بئر السبع عن "استقبال 36 جنديًا مصابًا، 13 منهم بحالة خطرة خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين استقبل أمس 11 مصابًا، 6 منهم بحالة خطرة".

وقال المستشفى "إنه استقبل 2790 عسكريًا مصابًا بدرجات متفاوتة الخطورة منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر الماضي".

وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 582 منذ السابع من أكتوبر الماضي، و242 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي.

فيما أصيب 2981 من جنود الاحتلال منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة، وصفت حالة 465 منهم بالخطرة، و791 إصابة متوسطة، و1724 إصابة طفيفة.

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