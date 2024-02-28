الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الاحتلال يعلن مقتل ضابطين وإصابة 7 من جنوده في غزة

الاحتلال
الاحتلال

كشف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل ضابطين اثنين وإصابة 7 جنود شمال قطاع غزة

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن الضابطين قُتلا بعد إصابتهما بجروح خطيرة في المعارك الدائرة شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى إصابة 7 جنود آخرين من كتيبة "زبار" (432)، لواء جفعاتي، بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة، وفق الموقع الرسمي لجيش الاحتلال.

من جهته، ‏أعلن مستشفى سوروكا في بئر السبع، استقبال 36 جنديًا مصابًا 13 منهم بحالة خطرة خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين استقبل أمس 11 مصابًا، 6 منهم بحالة خطرة.

وقال المستشفى "إنه استقبل 2790 عسكريًا مصابًا بدرجات متفاوتة الخطورة منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر الماضي.

وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 582 قتيلًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، و242 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي.

فيما أصيب 2981 من جنود الاحتلال منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة، وصفت حالة 465 منهم بالخطرة، و791 إصابة متوسطة، و1724 إصابة طفيفة.

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قوات الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل سكنية غربي خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي وغارات على مناطق متفرقة من المدينة، وخصوصا للمنطقة الشرقية، بينما قصفت تلك القوات مربعا سكنيّا في حي الأمل بالمدينة.

وشهد حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، قصف مدفعي واشتباكات مسلحة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه نقلت 34 إصابة جراء استهداف الاحتلال منزلين مساء أمس في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتكب جيش الاحتلال 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 96 شهيدًا و172 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29878 شهيدًا و70215 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

الإحتلال الإسرائيلي غزة المعارك مستشفى سوروكا بئر السبع شمال قطاع غزة

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