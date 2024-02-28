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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

قصف
قصف

استُشهد 6 فلسطينيين، وأصيب 22 آخرون، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينة بأن 3 شهداء ارتقوا متأثرين بإصابتهم الحرجة بشظايا قذائف مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال انتظار شاحنات المساعدات على الطريق الساحلي هارون الرشيد غرب مدينة غزة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلين في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وثالثًا في حي الشيخ عجلين، ما أسفر عن ارتقاء ثلاثة شهداء، وإصابة نحو 6 مواطنين آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء في المدينة.

وقصف طيران الاحتلال الحربي منازل في حي الزيتون، ما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى الأماكن المستهدفة، بفعل إطلاق النار والقصف المدفعي المتواصل.

كما أطلقت مدفعية جيش الاحتلال 10 قذائف على منازل المواطنين في حيي الصبرة والرمال الجنوبي بمدينة غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، نفذت طائرات الاحتلال سبع غارات على المناطق الشرقية والوسطي، ما خلّف عشرات الإصابات في صفوف المواطنين.

ويدخل العدوان على قطاع غزة يومه الخامس والأربعين بعد المئة، إذ ارتفعت حصيلة العدوان إلى 29878 شهيدًا و70215 مصابًا.

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شهيد وعدد من الجرحى جراء استهداف قوات الاحتلال الأهالى خلال انتظارهم وصول المساعدات

مستشفى سوروكا في بئر السبع

من جهته، ‏أعلن مستشفى سوروكا في بئر السبع عن استقبال 36 جنديًا مصابًا 13 منهم بحالة خطرة خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين استقبل أمس11 مصابًا، 6 منهم بحالة خطرة.

وقال المستشفى إنه استقبل 2790 عسكريًا مصابًا بدرجات متفاوتة الخطورة منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر الماضي.

وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 582 منذ السابع من أكتوبر الماضي، و242 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي.

فيما أصيب 2981 من جنود الاحتلال منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة، وصفت حالة 465 منهم بالخطرة، و791 إصابة متوسطة، و1724 إصابة طفيفة.

الإحتلال الإسرائيلي غزة مستشفى الشفاء مدينة غزة الاحتلال

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