شهيد وعدد من الجرحى جراء استهداف قوات الاحتلال للأهالي خلال انتظارهم وصول المساعدات

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، ارتقاء شهيد وعدد من الجرحى جراء استهداف قوات الاحتلال للأهالي على شارع البحر بغزة خلال انتظارهم وصول المساعدات، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

طائرات الاحتلال قصفت منزلا في حي الزيتون بغزة فوق رؤوس ساكنيه

فيما أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في حي الزيتون بغزة فوق رؤوس ساكنيه، فيما اعترف جيش الاحتلال بمقتل ضابط وجندي خلال المعارك البرية في حي الزيتون وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

