عاجل.. حقيقة تسرب فيروس تنفسى جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج

كشف د. أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة في الهيئة العامة للمصل واللقاح، حقيقة تفشي فيروس تنفسي جديد لمصر عبر الوافدين من الخارج.

قال الحداد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الخلاصة"، على فضائية "المحور":"نسمع شائعات غريبة جدا عن أمراض وأوبئة ليس لها وجود أو أي أساس من الصحة".

وأضاف:"الدرجة الوبائية في مصر، هى نفس الفيروسات المعتاد ظهورها خلال هذا التوقيت مثل الانفلونزا والبرد وفيروس كورونا، والفيروس المخلوي، أي أننا نتحدث عن المجموعة التنفسية التي نصاب بها كل عام موجودة في هذا العام، مع اختلاف أنّ شدة بعض الأمراض تزداد والبعض يقل".

وتابع: "معدلات الإصابة بالفيروس المخلوي تقل بنسبة كبيرة جدا، ومع دخول الصيف والربيع، فإن حدة الإنفلونزا ستقل بنسبة كبيرة، حيث إن موسم الفيروسات التنفسية قارب على الانتهاء".

وأكد رئيس قسم الحساسية والمناعة في الهيئة العامة للمصل واللقاح أنه لا يوجد فيروس تنفسي جديد دخل مصر عبر الوافدين من الخارج.