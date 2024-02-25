استخدام الساعات الذكية لقياس السكر "أكذوبة": ماذا عن خطورتها؟

كشفت د.إيناس شلتوت، أستاذ أمراض السكر بطب قصر العيني، خطورة استخدام الساعات الذكية لقياس سكر الدم وذلك بعد تحذيرات هيئة الغذاء والدواء.

وعلّقت إيناس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور"، على تحذير هيئة الغذاء والدواء الأمريكية من استخدام الساعات والخواتم الذكية المستخدمة في قياس مستويات السكر في الدم دون الإبر:"شفنا إعلانات كثيرة مؤخرًا عن ساعات ذكية يمكنها قياس السكر بمجرد التلامس مع الجسم، وكان شيئا رائعا من إدارة هيئة سلامة الأغذية والعقاقير الأمريكية أن تكذب هذا الموضوع".

وأضافت:"هناك بعض المعاناة عندما نطلب من المريض أن يحلل أكثر من مرة في اليوم، وهذا الأمر يصعب عليه، وبخاصة الأطفال والشباب المصابين بالسكر من النوع الأول، وإلى الآن لا يوجد تحليل عن طريق الجلد دون إبر".

وتابعت:"هناك تحليل معتمد وهو عبارة عن إبرة يمكنها قياس مستوى السكر في الدم كل 15 يوم، وهذه الإبرة بها حسّاس يقيس لمدة 15 يومًا، وهذا القياس يمكنه أن ينتقل إلى موبايل أو ساعة متطورة، لكن الساعة في هذه الحالة لا تقيس، وهذا ما أوضحته هيئة سلامة الأغذية والعقاقير الأمريكية".