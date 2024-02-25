الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

استخدام الساعات الذكية لقياس السكر "أكذوبة": ماذا عن خطورتها؟

الساعات الذكية
الساعات الذكية

كشفت د.إيناس شلتوت، أستاذ أمراض السكر بطب قصر العيني، خطورة استخدام الساعات الذكية لقياس سكر الدم وذلك بعد تحذيرات هيئة الغذاء والدواء.

وعلّقت إيناس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور"، على تحذير هيئة الغذاء والدواء الأمريكية من استخدام الساعات والخواتم الذكية المستخدمة في قياس مستويات السكر في الدم دون الإبر:"شفنا إعلانات كثيرة مؤخرًا عن ساعات ذكية يمكنها قياس السكر بمجرد التلامس مع الجسم، وكان شيئا رائعا من إدارة هيئة سلامة الأغذية والعقاقير الأمريكية أن تكذب هذا الموضوع".

وأضافت:"هناك بعض المعاناة عندما نطلب من المريض أن يحلل أكثر من مرة في اليوم، وهذا الأمر يصعب عليه، وبخاصة الأطفال والشباب المصابين بالسكر من النوع الأول، وإلى الآن لا يوجد تحليل عن طريق الجلد دون إبر".

وتابعت:"هناك تحليل معتمد وهو عبارة عن إبرة يمكنها قياس مستوى السكر في الدم كل 15 يوم، وهذه الإبرة بها حسّاس يقيس لمدة 15 يومًا، وهذا القياس يمكنه أن ينتقل إلى موبايل أو ساعة متطورة، لكن الساعة في هذه الحالة لا تقيس، وهذا ما أوضحته هيئة سلامة الأغذية والعقاقير الأمريكية".

الغذاء والدواء” الساعات الذكية استخدام الساعات الذكية سكر الدم قياس سكر الدم

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة تسرب فيروس تنفسى جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج

بعد صفقة رأس الحكمة.. كم تبلغ ديون مصر الخارجية المستحقة 2024؟

استمرار تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في مصر بسوق الصاغة

سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد 25 فبراير 2024

محمد الباز يكتب: رد الشبهات عن مشروع تطوير رأس الحكمة

عاجل.. مظاهرات فى تل أبيب للمطالبة بإعادة المحتجزين وإسقاط حكومة نتنياهو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثاني: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التي كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم