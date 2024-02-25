بمشاركة وزارية.. متحدث الحكومة يفجر مفاجأة عن المرحلة الثانية لـ"الحوار الوطني"

كشف المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، تفاصيل لقاء رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الأحد.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري"، المذاع على قناة "المحور"، إن الاجتماع يهدف للتنسيق مع الحكومة لمناقشة التوصيات النهائية الصادرة عن المحاور الثلاثة للحوار الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المرحلة الاولى.

وأضاف: "سنبدأ المرحلة الثانية من الحوار الوطني، وهناك توجيه أكثر من مرة بضرورة الوزراء وكبار المسئولين في الوزراءات المختلفة، بضرورة المشاركة الفاعلة للمرحلة الثانية، لأنها ستتناول الملف الاقتصادي، وهو حرص من الحكومة على المشاركة الفاعلة فيه وتنفيذ التوصيات ومخرجات تلك المشاورات".

وأكد أن رئيس الوزراء وجه اليوم خلال الاجتماع بتشكيل مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة وأعضاء الحوار الوطني لمتابعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، وذلك لضمان فاعلية الحوار الوطني ومايخرج عنه من توصيات.

